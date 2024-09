'STVV gaat verdedigende versterking halen in Ligue 1: akkoord is al gevonden'

STVV begon zijn seizoen echt niet zoals gehoopt. De club staat met drie punten voorlaatste in de stand. Maar er is ook goed nieuws, er komt nog versterking aan.

Afgelopen seizoen maakte STVV, onder Thorsten Fink, bijzonder veel indruk. De coach vertrok later naar KRC Genk en nam twee spelers mee. Verder kozen ook een heleboel andere sterkhouders voor een nieuw avontuur.

Er is kwaliteit verloren gegaan en dat was ook te merken op het veld deze eerste weken van de competitie. Met drie gelijke spelen en drie nederlagen staat STVV voorlaatste in de stand.

Het ziet er niet geweldig goed uit, versterking is nog steeds een must bij de Truienaars. Maar die lijkt er nu ook aan te komen. Volgens Sacha Tavolieri is Léo Pétrot op weg naar Limburg.

Pétrot is een centrale verdediger die momenteel bij Saint-Étienne speelt. Daar is hij aan zijn laatste contractjaar begonnen nu, maar er zou een oplossing zijn.

Bij STVV ligt er een contract van twee seizoenen klaar voor de Fransman. Het gaat om een definitieve transfer, met zijn club zou er al een akkoord zijn gevonden.