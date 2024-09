Vandenbempt ziet het einde van Brian Riemer naderen: "Zelfs geen maandje meer"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als de supporters van Anderlecht zich beginnen roeren, weet je hoe laat het is. Vraag het maar aan trainers als René Weiler, Felice Mazzu en Hein Vanhaezebrouck. Brian Riemer zal héél snel verandering moeten brengen. Peter Vandenbempt ziet dat het vijf voor twaalf is voor de Deen.

De kritiek op het spel van Anderlecht is loeiend. "Als het zo voortgaat, zal dit eindigen met een trainersontslag, vrees ik", aldus Vandenbempt bij Sporza. "Als Anderlecht op deze manier blijft spelen en het geluk ophoudt en de resultaten niet meer volgen, dan zitten we snel met een crisis. De sfeer is nu al gespannen, een klein deel van de supporters blijft maar roepen op Riemer."

Anderlecht blijft wel punten pakken, maar op deze manier gaat het eens beginnen fout lopen. "Als Anderlecht maar de punten had gehaald die het op basis van zijn prestaties kon rechtvaardigen, dan waren we nu al zover."

"Nu krijgt de coach wel nog de tijd om dit recht te trekken, eventueel met wat nieuwe spelers, zoals Leander Dendoncker. Maar dit is toch niet langer te verdedigen, zelfs niet nog een maandje."

Al mogen de spelers natuurlijk ook voor de spiegel gaan staan. "Als je kijkt naar het individuele niveau van spelers - en ik zou ze bijna allemaal kunnen opnoemen: Dreyer, Angulo, Rits, Leoni... - dan ligt daar zeker ook een deel van het probleem."

Fredberg heeft nog vier dagen om zijn trainer extra wapens te geven. "Als Dendoncker op niveau is, is het een zeer goede aanwinst met ervaring en persoonlijkheid. Maar er moet nog creativiteit en ideeën bij, die Anderlecht aan het voetballen krijgen."