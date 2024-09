Nederlands bondscoach Ronald Koeman sluit deur van Oranje voor aanvaller omdat... zijn transfer hem niet bevalt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Steven Bergwijn, de 26-jarige aanvaller van Ajax, maakte de overstap naar Al-Ittihad, wat niet in goede aarde valt bij bondscoach Ronald Koeman. Hij wil hem zelfs niet meer selecteren.

De transfer, die op het laatste moment werd afgerond, bracht Ajax een vaste som van 21 miljoen euro op. Bergwijn, die een driejarig contract ter waarde van 27 miljoen euro netto tekent, vertelde aan ESPN NL: “Ik ben altijd eerlijk geweest dat ik gelukkig ben bij Ajax en niet weg hoefde. Maar uiteindelijk moet je aan jezelf denken en dit was een mooie stap. Het is een mooi avontuur voor iedereen.”

Deze stap naar Saudi-Arabië heeft echter gevolgen voor Bergwijns toekomst bij het Nederlands elftal. In tegenstelling tot Georginio Wijnaldum, die eerder wel geselecteerd werd toen hij in de Saudi Pro League speelde, sluit Koeman de deur voor Bergwijn bij Oranje voorlopig.

Koeman lichtte zijn beslissing toe: “Ik vind dat je beide situaties niet met elkaar mag vergelijken. In het geval van Steven spreekt uit deze stap op 26-jarige leeftijd niet dat sportieve ambitie de boventoon voert. In principe is de deur dicht voor Bergwijn bij Oranje.”

Tot nu toe heeft Bergwijn 35 interlands voor Nederland gespeeld en acht keer gescoord. Hoewel hij op het laatste EK tweemaal in actie kwam, lijkt zijn internationale toekomst nu onzeker door zijn keuze voor een avontuur in de Saudi Pro League.

Koeman benadrukte dat hij Bergwijns beslissing respecteert, maar gaf ook aan dat sportieve ambitie op zijn leeftijd zwaarder had moeten wegen.