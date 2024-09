📷 'Akkoord dichtbij: Club Brugge blij met heel vreemde deal voor Sowah'

Kamal Sowah is sinds 2021 eigendom van Club Brugge. De grote doorbraak bleef echter altijd uit.

Drie jaar geleden werd Kamal Sowah door Club Brugge weggeplukt bij OH Leuven. De eerste maanden kreeg hij de nodige kansen, maar dat verdween al snel. De grote doorbraak kon hij nooit forceren bij blauwzwart, waardoor er ook al uitleenbeurten richting AZ Alkmaar en Standard volgden.

Deze zomer was Sowah opnieuw bij Club Brugge, maar tot spelen kwam hij helemaal niet. Hij maakt zelfs geen deel uit van de A-kern. Er werd dan ook druk gezocht naar een oplossing voor hem.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er nu alsnog een oplossing en is het akkoord heel dichtbij. Het gaat echter om een vreemde en onverwachte deal.

Sowah zou vertrekken naar Juarez FC, een club uit de hoogste afdeling in Mexico. De onderhandelingen zouden al even bezig zijn, maar een akkoord is zo goed als rond.

Het is nu aan de speler zelf om te oordelen of hij deze transfer wil maken. Daar is nog eventjes tijd voor, want de transfermarkt in Mexico sluit pas over tien dagen.