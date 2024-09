OFFICIEEL: Standard kondigt heel grote verandering met oog op verkoop van de club

Standard heeft aangekondigd dat er wijzigingen zijn in de Raad van Bestuur. Dit betekent "het einde van de controle" door 777 Partners.

Standard Luik voert in het begin van dit seizoen verschillende veranderingen door binnen de structuur en de leiding. 'Op 16 september wordt er een Algemene Vergadering van de NV Standard de Liège bijeengeroepen. Dit om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen die de club zal leiden.'

Tijdens deze algemene vergadering zal een nieuwe raad van bestuur worden samengesteld. 'De opnieuw samengestelde Raad van Bestuur zal bestaan uit twee vertegenwoordigers van de club en twee vertegenwoordigers van A-CAP.'

Dit betekent ook een belangrijke verandering met betrekking tot de eigenaar van de club, 777 Partners. '777 Partners zal niet langer een zetel hebben in de Raad van Bestuur, wat het einde betekent van hun controle over de club.'

Deze verandering maakt deel uit van de procedure voor de verkoop van de club, die nog niet definitief is afgerond. 'Dit overgangsbestuur zal samenwerken met Moelis & Co., een toonaangevende internationale en onafhankelijke investeringsbank, om de afronding van het verkoopproces dat in juni begon, te ondersteunen en de stabiliteit van de club tijdens dit proces te waarborgen a.d.h.v. een voortdurende dialoog tussen A-CAP en Standard.'

'De club wil uitdrukkelijk alle supporters bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun aan de ploeg in het begin van dit seizoen. Standard en A-CAP willen nogmaals bevestigen dat alles in het werk wordt gesteld om op een efficiënte manier vooruitgang te boeken in een proces dat Standard moet toelaten om in de komende maanden een nieuw ambitieus project op te starten', klinkt het nog.