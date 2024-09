📷 OFFICIEEL Versterking voor eerste ploeg Cercle Brugge... heeft nog nooit gevoetbald

Cercle Brugge heeft zijn technische staf uitgebreid. Miron Muslic krijgt er een vierde assistent bij.

Cercle Brugge heeft een vierde assistent aangeworven. Het gaat om de 29-jarige Amerikaan Adin Osmanbasic. Hij komt over van Houston Dynamo FC.

Hij was bij die club een jaar aan de slag als assistent, ervoor was hij twee jaar hoofd van de Academy U17. Opvallend is dat hij nooit zelf voetbalde.

Sinds 2016 werkte Osmanbasic ook al video-analist voor Columbus Crew en Atlanta United. Hij vult de lege plek van Radhi Jaïd op.

De Tunesiër vertrok in juni naar FC Paradou in Algerije om er hoofdtrainer te worden. Osmanbasic wordt dus collega van Jimmy De Wulf, Bruno Andrade en Stefan Toonen.