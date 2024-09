Jeremy Doku heeft nog iets te zeggen over nieuwe Duivel én het mislukte EK: "De fans hebben gelijk"

Jeremy Doku moet meer beslissend worden, zowel bij de Rode Duivels als bij Manchester City. Dat beseft de razendsnelle winger ook en hij wil onze nationale ploeg zich ook anders zien presenteren dan op het voorbije EK.

Dat werd immers een ontgoocheling nadat België er tegen Frankrijk uitging. "Misschien hebben we te veel aandacht besteed aan hun wapens. Het is beter als we onszelf zijn", aldus Doku bij RTL Sports.

"Trouwens, vóór het EK werkte alles goed. En als we het over die wedstrijd hebben, is dat omdat we hem verloren hebben. Als we hadden gewonnen, zouden we gezegd hebben dat we een goed plan hadden. We hebben het geluk dat we ze al maandag opnieuw kunnen treffen in de Nations League, het is aan ons om te leren van onze fouten."

Toch wil Doku het DNA van de Belgische ploeg meer terugzien. "Een team dat snel naar voren gaat, vleugelspelers die sterk zijn in één-tegen-één, creatieve middenvelders, een sterke spits. We houden ervan om de bal te hebben, dus als we hem niet hebben, moeten we meer intensiteit leggen in het tegenpressen om hem snel terug te winnen."

"Tegen Frankrijk hebben we de bal slecht benut en hem te gemakkelijk verloren. Bovendien hebben we nogal wat verkeerde keuzes gemaakt en waren we technisch niet allemaal op niveau."

Met Julien Duranville is er nog een sneldheidsduivel bijgekomen. "Hij heeft veel talent, ik mag hem graag. Toen ik hem met ons zag trainen, deed hij me denken aan mezelf toen ik 18 was, het is grappig. Geef ik hem advies? Ik ben er als hij me nodig heeft. Maar ik denk dat hij weet wat hij doet. Het bewijs: hij is bij ons in de selectie."

De fans willen alvast zien wat Doku beschrijft. "Ze hebben gelijk, want ze weten dat we het kunnen! Zoals ik al zei, op het EK waren we te defensief, terwijl dat niet ons spel is. We zijn sterker met de bal. Maandag zullen er meer doelpunten vallen dan in de achtste finale van het EK. Het is aan ons om met onze kwaliteiten te spelen maar zonder domme dingen te doen!"