Mike Vanhamel vindt nieuwe club in Eerste Nationale: "Er was ook interesse van clubs uit 1A en 1B"

Mike Vanhamel heeft een nieuwe club gevonden. De 34-jarige doelman tekent een contract bij KVK Tienen, dat uitkomt in Eerste Nationale.

Vanhamel verklaarde tegenover De Gazet van Antwerpen dat hij de mogelijkheid had om zijn contract bij La Louvière te verlengen, maar dat hij niet tot een financieel akkoord kwam met de Waalse club.

“Om op niveau te blijven onderhield ik ondertussen mijn conditie bij KVK Tienen. Fit blijven was de bedoeling. Er was ook interesse van clubs uit 1A en 1B, maar concreet kwam er niets uit de bus.”

Ondanks zijn leeftijd en ervaring blijft Vanhamel ambitieus. Hij ziet KVK Tienen als een club met potentieel en is vastbesloten om een actieve rol op het veld te spelen. Met twintig clean sheets bij La Louvière heeft hij bewezen nog steeds van waarde te zijn.

Over zijn toekomst is de doelman duidelijk. “Na mijn carrière wil ik in het voetbal blijven. Niet als trainer maar in een andere functie. Nu ben ik al drie jaar analist bij Play Sports en heb het in die job naar mijn zin.”

De 34-jarige doelman speelde in de Jupiler Pro League ruim 59 matchen bij Beerschot. In 2020 werd hij daarmee kampioen in tweede klasse.