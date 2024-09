Sterkhouder van KV Mechelen ... gaat in de politiek: "Of ik met mijn doelpunten stemmen geronseld heb?"

Binnen iets meer dan een maand mogen we weer naar de stembus. Een sterkhouder van KV Mechelen staat op 10 oktober ook op één van de politieke lijsten.

Nikola Storm zet zijn eerste stappen in de lokale politiek. We kennen hem natuurlijk vooral van zijn acties op het veld in het shirt van KV Mechelen. In het nog prille seizoen zit hij toch al aan drie treffers voor geelrood. "Of ik met mijn doelpunten stemmen geronseld heb? Het is natuurlijk op gemeentelijk vlak. Moest ik in Mechelen opkomen, zou dat misschien wel het geval geweest zijn."

Storm geeft ons toch wat uitleg over hoe hij zijn politiek engagement juist ziet. "Dat is iets dat er nu wat bij komt. Ik ben van Maldegem afkomstig, ik ben daar graag. Het is gewoon een beetje mee helpen. Ik zal op de lijst staan van de partij Ons Dorp. Dat is een nieuwe partij die pas is opgericht." Storm kent de huidige Schepen van Sport goed en zo is de bal aan het rollen gegaan.

"Wij focussen vooral op schoolomgeving, verkeersveiligheid. Alles wat we in Maldegem een beetje willen aanpakken. Dat voelde wel goed. Ik dacht: ik ga er mee in stappen en zien wat het geeft." Ondanks zijn bekendheid is het nu ook wel niet dat Storm plots hét gezicht van de partij is. "Neen, lijsttrekker ben ik niet. Je weet nooit in de toekomst", lacht Storm.

Er komen voor hem dus enkele weken aan van voetballen én campagne voeren. "Ja, het zal wel een drukke periode worden. Het is op zich wel leuk om iets buiten het voetbal erbij te nemen. Op nationaal vlak zou ik het op dit moment sowieso niet doen. Op gemeentelijk vlak weet ik dat het voor mijn gemeente en voor mijn streek is. Daarom wil ik daar aan meewerken."

