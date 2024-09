Gigantisch grote fout gemaakt met de Rode Duivels: "Heel bizar allemaal"

De Rode Duivels blijven in het slop zitten. Het is uitkijken of de Nations League voor een nieuw elan kan zorgen.

De komst van Domenico Tedesco leek aanvankelijk voor een grote ommekeer te zorgen bij de Rode Duivels, maar het EK in Duitsland heeft duidelijk getoond dat we nog altijd min of meer met dezelfde problemen kampen. Frank Raes laat in een interview met Gazet van Antwerpen weten dat het grote probleem eigenlijk niet op het EK zelf aan het oppervlak kwam, maar daarvoor al gemaakt werd. “De grootste fout werd eigenlijk vóór de start van het EK al gemaakt door het aflopende contract van de bondscoach open te breken”, klinkt het bij de analist. Met alle gevolgen van dien voor de komende jaren ook. “Nu zit je ermee en zal je er wellicht tot het WK mee blijven zitten.” Er zijn immers zo goed als geen middelen om Tedesco door te sturen als het niet meer loopt. De vooruitzichten zijn ook pover op bestuurlijk vlak. “Bij de bond is het sinds die contractverlenging een boeltje. Wie neemt daar nu de beslissingen? Wie gaat de komende interlands van Tedesco evalueren? Onze bondscoach heeft intussen al drie bondsvoorzitters meegemaakt. Heel bizar allemaal.”





