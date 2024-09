Heeft KAA Gent een spitsenprobleem? Fans boos, Wouter Vrancken is formeel: "Hij is er nog niet klaar voor"

KAA Gent had het tegen Royal Antwerp FC moeilijk om het verschil te maken. Zeker na de gemiste strafschop van Andri Gudjohnsen was er heel wat te doen over de spitsen van Gent.

Andri Gudjohnsen miste op het uur een strafschop tegen Royal Antwerp - nogal zwak ingeschoten. En de invalbeurt van Max Dean maakte ook niet al te veel impact, want ook hij kwam niet verder dan een paar zwakke schoten.

"De strafschop? Andri Gudjohnsen stond erop als nummer één bij ons. Of hij dan de bal geeft of afgeeft is aan hem", gaf Wouter Vrancken na de wedstrijd tegen Antwerp aan. Toch was hij ook niet blind voor de gebreken.

Publiek boos op Gudjohnsen

"Hij begon goed aan de match, maar is wat mee weggezakt. Het is geen gebrek aan wilskracht, goesting of drive. Spitsen hebben soms een kleine vonk nodig, hopelijk komt die er snel. Want hij is een topkerel", aldus de coach van de Buffalo's.

60' Graag Gudjohnsen eraf en Dean erin! Zwakke wedstrijd van Andri. #pargnt #cobw — AA Gent News (@AAGentNews) August 28, 2024

Zuu zoagen. Ik zie vooral degelijk voetbal en spelers met inzet. Delorge nu al meevaller, Ito een prima aanwinst voor de breedte. Hélio en Araujo nog te weinig van gezien om te oordelen. Gambor en Fadiga veel beter dan vorig seizoen. Enkel Gudjohnsen valt tegen. — KAA Gent Nieuws (@kaagent_news) September 2, 2024

Sonko en Gudjohnsen leken 2 toptransfers, maar zijn in realiteit veel te licht voor dit niveau... — AA Gent News (@AAGentNews) September 1, 2024

Toch was het tekenend dat ook de supporters al begonnen te fluiten tegen hun eigen spits. Na het vertrek van Gift Orban, Cuypers, Fofana, Tissoudali én Fernandez-Pardo zijn ze op acht maanden zowat hun hele voorlinie meermaals kwijtgespeeld.

© photonews

Toch mogen we de twee huidige spitsen volgens de coach nog niet weggooien als kinderen met het badwater. Ze zouden er zomaar nog kunnen komen, al is het ook een beetje afwachten hoe snel ze erdoor zullen komen."

"We gaven tegen Antwerp bijvoorbeeld te veel omschakelingsmomenten weg. Er waren te veel kleine onzuiverheden in de simpele dingen. We verliezen daardoor een beetje de controle over de wedstrijd. Momenten kunnen de wedstrijd beslissen."

Dean nog niet klaar?

"Als je zelf de offensieve omschakelmomenten hebt moet je daarin de juiste beslissingen nemen en dat laten we na. Dat kon beslissend zijn om dan de punten thuis te houden."

Rest de vraag: is Gudjohnsen tegen zichzelf beschermen een optie, bijvoorbeeld door Max Dean sneller te brengen? "Max Dean is de enige andere centrumspits die we nog hebben en hij komt van ver, Max moet nog groeien."

"Het gewicht op zijn schouders leggen is ook te vroeg en hij is er nog niet klaar voor. Dat is wat jammer, maar er is niets aan te doen. Of we genoeg spitsen om seizoen in te gaan? Het is zaak om ze op de rails te krijgen en niet te zagen over nog eentje extra willen hebben. We moeten ze vertrouwen geven met z’n allen en zo een goede vibe te vinden."