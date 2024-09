Wouter Vrancken heeft een duidelijke mening over de transferpolitiek van Gent

KAA Gent heeft dan toch nog een extra aanvallende transfer beet. Met Zalan Vancsa kwam een zevende aanwinst naar de Planet Group Arena. Gaat er ook op de slotdag nog iets gebeuren?

KAA Gent heeft een zevende zomertransfer beet. Na Gudjohnsen, Dean, Delorge, Ito, Varela en Araujo is nu ook Vancsa een speler van de Buffalo's. Een extra winger dus op die manier voor Wouter Vrancken.

Die zag met Tissoudali, Hong en Fernandez-Pardo ook flink wat aanvallend geweld vertrekken. Rest de vraag: moet er ook nog een centrale spits bij komen op de laatste dagen van de transferdeadline?

"Of we genoeg spitsen hebben om het seizoen in te gaan? Het is zaak om de huidige spitsen op de rails te krijgen en niet te zagen over nog eentje extra", aldus Vrancken eerder deze week na de match tegen Antwerp.

Aanvallende versterking

"We moeten ze vertrouwen geven met z’n allen om zo een goede vibe te vinden. Voor een trainer mag er altijd wel iets bij en ik verwacht dat er aanvallend nog iets inkomend zal gebeuren", wist hij toen al een tipje van de sluier te lichten.

De transfermarkt sluit in België op vrijdagavond 6 september om 23.59 uur. Benieuwd of ze in de Arteveldestad nog een last minute deal op de kop weten te tikken.