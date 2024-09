Lars Montegnies zegt nee tegen Beerschot na veranderde voorwaarden

Aanvankelijk beloofde Beerschot Montegnies een plek in de A-selectie tijdens de eerste gesprekken, wat de jonge speler leek te overtuigen om de overstap naar Kiel te maken.

Echter, na verdere onderhandelingen kwam het sportieve management terug op hun belofte en vroeg Montegnies om zijn carrière te beginnen met het U23-team van Beerschot. De jonge Belg ging niet akkoord voorwaarden.

De 18-jarige middenvelder begon zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk voordat hij vorige zomer de overstap maakte naar de RSCA Futures.

Montignies speelde 15 wedstrijden voor de Futures en maakte daarvoor al drie optredens in de Jupiler Pro League voor KV Kortrijk.

Beerschot moet nu op zoek naar een alternatief. Eerder haalde de club aanvaller Antoine Colassin weg bij Anderlecht.

