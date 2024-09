Kayden Pierre over zijn keuze voor KRC Genk: "Het was geweldig om het nummer 2 te krijgen van Mark"

KRC Genk heeft de opvolger van Mark McKenzie officieel aangekondigd. Kayden Pierre dat tevens ook een Amerikaan is zal het rugnummer 2 van McKenzie overnemen.

In een interview met Het Nieuwsblad geeft de nieuwe verdediger zich volledig open over zijn ambities als profvoetballer. Met zijn 21 jaar droomt de verdediger immers van een plek in de nationale ploeg.

De Amerikaan werd deze zomer voor 1 miljoen euro gekocht door KRC Genk. Hij tekende een contract tot 2028 in Limburg.

“Ik heb altijd naar Europees voetbal gekeken, vooral Premier League en La Liga. Dani Alves van Barcelona was dan ook mijn grootste voorbeeld. Het was dan ook geweldig om het nummer 2 te krijgen, een nummer dat ook Mark McKenzie droeg.”

Zijn keuze voor KRC Genk werd mede beïnvloed door zijn tijd onder Michel Ribeiro bij Kansas City. Ribeiro’s tactische en technische aanpak kwam dicht in de buurt van het Europese voetbal, wat Pierre bijzonder aansprak.

Pierre kijkt ook uit naar het WK 2026, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij hoopt zich bij KRC Genk te bewijzen en zo in de belangstelling van de Amerikaanse bondscoach te komen.