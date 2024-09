De verdediging van de Rode Duivels na Jan Vertonghen: "Gaat Tedesco dat durven?"

Geen Jan Vertonghen meer bij de Rode Duivels. Het is uitkijken of Domenico Tedesco zijn beloftes waar zal maken tegen Frankrijk.

Met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen verdwenen twee rotsen in de branding bij de Rode Duivels. De verdediging van de Rode Duivels ziet er nu helemaal anders uit dan enkele jaren geleden.

“Je moet zeggen hoe het is. Jan Vertonghen is weg en hij bracht rust en ervaring”, aldus Stef Wijnants aan Sporza. “Met Wout Faes en Arthur Theate zullen we in dit soort wedstrijden niet in de problemen komen, maar tegen topploegen durf ik toch mijn twijfels te uiten of dat voldoende zal zijn.”

Morgen staat de tweede wedstrijd in de Nations League op de agenda, met topland Frankrijk als tegenstander. “In Frankrijk zullen we alvast niet tegen zo'n laag blok moeten spelen. De vraag is dan of we de pressing zo hoog willen en kunnen doen.”

De bondscoach maakte tijdens persconferentie met de selectie alvast een opvallende belofte. Het is uitkijken of hij, na zijn evaluatie van het povere EK, zich aan die straffe uitspraken zal houden.

“Tedesco had in zijn ‘mea culpa’ vorige week al gezegd dat we niet meer zo zouden inzakken en geen angsthazenvoetbal zouden spelen zoals op het EK. Of hij dat gaat durven tegen Frankrijk, dat wordt interessant.”