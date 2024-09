Anderlecht met Dendoncker: wie gaat er dan plaats moeten ruimen? Leoni, Verschaeren of Rits?

Leander Dendoncker speelt terug in het paars en wit. De middenvelder kan eens helemaal fit zowat alle matchen aan die Anderlecht nog moet spelen. Maar dat betekent ook dat er plaats zal moeten gemaakt worden voor hem.

Hoe gaat het middenveld van Anderlecht eruit zien met Dendoncker? Ondanks dat zijn laatste officiële match - hij speelde 10 minuten met Napoli tegen Sassuolo - al dateert van 28 februari is er geen enkele twijfel dat hij straks al kan spelen tegen Westerlo.

Dendoncker zijn gestel is ijzersterk en zelfs op 80 procent van zijn kunnen is hij fysiek in staat om matchen te beginnen. De voorbije dagen waren ze in Neerpede onder de indruk van zijn mogelijkheden. Van de mensen die hem kenden als hij er de eerste keer speelde, zijn er immers nog weinig over.

Dat gezegd zijnde, wordt het ook steeds duidelijker dat ze hem bij Anderlecht niet per se als verdedigende middenvelder zien, maar mogelijk iets hoger. Dat wil niet zeggen dat nooit als zes zal uitgespeeld worden, maar de kans is groot dat hij en Mats Rits regelmatig samen op het veld zullen staan.

Stroeykens moet de aansluiting met Dolberg worden

Dat betekent dat er voor het kwartet Stroeykens, Verschaeren, Leoni en Ashimeru nog één plaatsje overblijft. Brian Riemer zal binnenkort wel beweren dat hij geen vaste basisploeg heeft en dat hij zal roteren naargelang de tegenstander, maar Stroeykens heeft wel een streepje voor.

Van hem wordt gedacht dat hij het meest gaat profiteren van de aanwezigheid van Dendoncker omdat hij zich nog enkel met de aanval zal moeten bezighouden. Verschaeren is onlangs nog duidelijk gemaakt dat hij dichter bij Dolberg moet aansluiten en zich niet zomaar naar de flank mag laten verleiden.

Als Dendoncker op de zes staat zal Leoni waarschijnlijk naast hem komen te staan. Minder fysieke gevechten, maar hij mag dan ook eens gaan zwerven. Iedereen zal zijn speeltijd krijgen, maar de minuten zullen verdeeld moeten worden.

Dendoncker gaat immers een hele hoop van die minuten voor zich nemen. Want zoals gezegd: hij gaat weinig matchen missen.