Anderlecht stond dichtbij het tekenen van een Wereldkampioen

Het is moeilijk om met zekerheid te voorspellen hoe een carrière zich zal ontwikkelen. RSC Anderlecht had waarschijnlijk niet kunnen voorzien welke richting N'golo Kanté zou inslaan.

Wat zou er gebeurd zijn als N'golo Kanté tien jaar geleden bij RSC Anderlecht was beland? Dat is blijkbaar een vraag die we ons zouden kunnen stellen.

Volgens La Dernière Heure was de speler die een superster zou worden bij Chelsea en het Franse nationale team, niet ver verwijderd van een overgang naar RSCA.

N'golo Kanté zou inderdaad gescout zijn door Anderlecht toen hij nog bij SM Caen speelde in 2014. Naar verluidt was de prijs een bescheiden 600.000 euro.

Maar Herman Van Holsbeeck zou naar verluidt van mening zijn geweest dat de potentie van de speler de prijs niet rechtvaardigde en N'golo Kanté bleef bij Caen, dat promoveerde naar Ligue 1. Een seizoen later ontplofte de Fransman en werd hij aan Leicester City verkocht voor 9 miljoen euro.

Kanté schitterde bij Leicester, werd tot ieders verrassing kampioen van Engeland met de Foxes en werd vervolgens verkocht aan Chelsea. De Blues spendeerden toen 36 miljoen euro aan de Franse international, die in 2018 wereldkampioen werd.