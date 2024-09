Felice Mazzu nu ook officieel voorgesteld bij STVV: "Zo snel mogelijk uit de gevarenzone"

Felice Mazzu werd als nieuwe coach van STVV aangesteld nadat Christian Lattanzio zijn koffers moest pakken. Op maandag werd hij officieel voorgesteld.

STVV staat na zes speeldagen alleen voorlaatste in de Jupiler Pro League. De club speelde drie keer gelijk en verloor ook drie wedstrijden. Dat kostte coach Christian Lattanzio zijn job.

Felice Mazzu stond snel klaar om over te nemen en deed dat ook. Op maandag werd hij officieel voorgesteld bij de Truienaars.

"Ik ben blij om hier te zijn. Het bestuur toonde veel zin om samen met mij te werken. Ik begin met veel zin aan deze uitdaging om de ploeg zo snel mogelijk uit de gevarenzone te loodsen", zei hij aan Het Belang van Limburg.

Mazzu benadrukt dat hij houdt van de familiale sfeer die de club met zich meebrengt. "Ik ben hier terechtgekomen in een club met een familiale sfeer."

"Dat past bij mij. Ik hou van de manier van werken op STVV. Ze houden het simpel in de kleedkamer, in de bureaus en in de organisatie van de club. Daar kan ik me wel in vinden", besluit hij.