Hele voetbalwereld wil hem: gewezen JPL-ster neemt zeer opvallende beslissing

Jonathan David heeft zich opgeworpen als een van de beste aanvallers in de Ligue 1. Ondanks nieuwe transfergeruchten deze zomer heeft de Canadees toch besloten om 'gewoon' bij Lille te blijven.

Jonathan David heeft sinds zijn komst naar AA Gent in 2018 een lange weg afgelegd. De Canadese aanvaller verhuisde in 2020 naar Lille voor 27 miljoen euro.

Sindsdien heeft de speler de verdedigingslinies van veel teams in de Ligue 1 geterroriseerd. Hij werd kampioen van Frankrijk in het jaar van zijn aankomst bij Lille en scoorde ondertussen al 87 doelpunten en leverde 20 assists in 190 wedstrijden voor Les Dogues.

Natuurlijk heeft de 24-jarige Jonathan David met zulke statistieken en prestaties de aandacht getrokken van vele topclubs in Europa.

Contractverlenging nabij?

Toch heeft hij opnieuw besloten om nog minstens een jaar bij Lille te blijven. "Er waren enkele aanbiedingen en ik heb gesproken met clubs en trainers. We hebben besloten om bij Lille te blijven", verklaarde hij na de wedstrijd van zijn land Canada tegen de Verenigde Staten.

"Nu kan er van alles gebeuren. Ik zit in mijn laatste contractjaar, we zullen zien wat er volgend jaar gaat gebeuren. We zijn momenteel in gesprek met de president voor een mogelijke verlenging. We zullen zien hoe het evolueert."