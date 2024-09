Het blijft maar duren: Samuel Eto'o doet er alles aan om Marc Brys het leven zuur te maken

Marc Brys heeft alweer een wedstrijd gewonnen met Kameroen tegen Namibië. Maar dat kalmeert de ruzie tussen hem en Samuel Eto'o niet.

De ruzie tussen Marc Brys en Samuel Eto'o blijft maar duren. Het Nieuwsblad onthult namelijk nieuwe details over de omstandigheden waarin de wedstrijd tussen Kameroen en Namibië plaatsvond.

Ten eerste, de locatie van de wedstrijd: tot het laatste moment wisten Marc Brys en zijn spelers niet waar de wedstrijd zou plaatsvinden. Uiteindelijk vond die plaats in Garoua, zoals Eto'o wilde, in plaats van in de hoofdstad Yaoundé zoals het ministerie van Sport wilde.

Een verschil van 950 km en infrastructuur van een heel andere kwaliteit. Marc Brys heeft na de overwinning zelfs ironisch gezegd dat hij voortaan alle thuiswedstrijden in Garoua wil spelen.

Hoelang zal Marc Brys dit nog volhouden?

Eto'o zou ook de nationale U20 hebben opgeroepen, om de selectie van Brys te vervangen. Toen Brys en zijn spelers uiteindelijk toekwamen, bleken er geen hotelkamers te zijn voor hem en zijn staf.

Eto'o zou ook de paspoorten van de Kameroense spelers hebben laten controleren om tijd te verliezen voor Brys. De wedstrijd tegen Namibië werd wel met 1-0 gewonnen. Kortom: een ongelofelijke chaos die de voormalige coach van OHL bijzonder goed verdraagt. Hoe lang nog? Wordt vervolgd...