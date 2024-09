Het Franse publiek keert zich tegen enkele eigen spelers zoals Mbappé, ook de bondscoach blijft niet gespaard

Frankrijk speelt thuis, maar voor sommige spelers lijkt de sfeer eerder vijandig. Het Groupama Stadium is (weinig) gevuld met Lyon-supporters die duidelijk een probleem hebben met enkelen.

Een wedstrijd van de nationale ploeg verplaatsen naar een andere stad in het land heeft voor- en nadelen. Hoewel het supporters uit het hele land de kans geeft om hun team te zien spelen, gaat het in een land als Frankrijk ook gepaard met een flinke dosis regionalisme.

Zo zal het Groupama Stadium waarschijnlijk grotendeels gevuld zijn met supporters van Olympique Lyon op maandag, wat te merken was bij de aankondiging van de namen van de spelers door de stadionspeaker.

De eerste die massaal werd uitgefloten was Matteo Guendouzi, voormalig rivaal van OM, wiens naam door het publiek niet werd toegejuicht maar werd ontvangen door boegeroep en gefluit. Enkele andere spelers kregen hier ook mee te maken, waaronder de Parisien Randal Kolo Muani.

Bradley Barcola, die op jonge leeftijd Lyon verliet om naar PSG te gaan, werd ook doelwit van de fluitconcerten. Ook Ousmane Dembélé werd niet bijzonder goed ontvangen, maar het was de reactie op een bankzitter die opmerkelijk was.

Kylian Mbappé, aanvoerder van Les Bleus en een ware ster in het Franse voetbal, mocht plaatsnemen op de bank en werd genadeloos uitgefloten bij de aankondiging van zijn naam. De vraag is of dit komt door zijn vroegere status als idool van PSG, of dat de persoonlijkheid en recente uitspraken van Mbappé het Franse publiek tegen hem hebben gekeerd.

Tenslotte werd ook Didier Deschamps niet gespaard. De bondscoach staat de laatste maanden onder heel wat druk bij het Franse nationale team en had hier zelfs over gesproken tijdens een persconferentie. Maar uiteraard mag men niet vergeten dat Deschamps ook een icoon is bij Marseille, wat ook meespeelt in deze reactie.