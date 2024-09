Nieuwkomer krijgt meteen geweldige prijs van supporters bij Standard

De supporters van Standard hebben hun speler van de maand augustus gekozen. Het is Marko Bulat geworden.

Standard heeft een vrij interessante seizoensstart gehad. Hoewel de Rouches 8 punten hebben behaald in 6 wedstrijden, hebben ze slechts 3 doelpunten tegen gekregen. Dat met een overwinning tegen Club Brugge en een gelijkspel tegen KRC Genk.

Terwijl het werk van coach Ivan Leko werd geprezen, verdient ook het werk van het bestuur en Fergal Harkin lof. Ondanks een vrij beperkt budget heeft Standard veel spelers gerekruteerd.

Marko Bulat verkozen tot Rouche van de maand augustus

Sommigen van hen hebben al heel wat bijgebracht en lijken een mooie toekomst voor ogen te hebben bij de club. Dit geldt met name voor Marko Bulat.

Op huurbasis overgekomen van Dinamo Zagreb, heeft Bulat in slechts een maand tijd mooie dingen laten zien. Hij is enorm belangrijk op het middenveld en was al goed voor een doelpunt tegen Club Brugge.

Hij lijkt al de harten van de supporters te hebben veroverd, zoals blijkt uit zijn titel van "Rouche van de maand" voor augustus. Dat kondigde de club zelf aan op sociale media.