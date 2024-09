Ongelooflijk: wedstrijd in Derde Provinciale geannuleerd door... cyberaanval?

Is de Antwerpse club Turk Sport het slachtoffer geworden van een cyberaanval? Dat is in ieder geval wat zou blijken uit een ongelooflijk verhaal dat zich heeft afgespeeld in Derde Provinciale van de regio Antwerpen.

De wedstrijd tussen Turk Sport en Berchem B die gepland stond voor afgelopen zondagavond werd geannuleerd... omdat de lokale club forfait heeft gegeven. Volgens de Voetbal Vlaanderen-applicatie zou Turk Sport inderdaad forfait hebben gegeven, een forfait dat is gemeld aan de beheerders en correct is geregistreerd door de Vlaamse Voetbalfederatie. De procedure was dan duidelijk: de scheidsrechters en tegenstanders zijn op de hoogte gebracht dat de wedstrijd niet zou doorgaan. Nieuwsblad meldt dat bij Turk Sport de verbazing groot was. "De drie personen met admin-toegang tot de applicatie kregen rond 1 uur 's nachts een melding. Maar geen van hen had iets ingevuld," verzekert Mikael Bektas, speler van de club. Na aanvankelijk te hebben gedacht dat het een grap was, denkt Turk Sport nu dat ze het slachtoffer zijn geworden van een computervirus of cyberaanval. Voetbal Vlaanderen bevestigt dat ze gisteravond een bericht hebben ontvangen waarin stond dat Turk Sport forfait vroeg voor de wedstrijd tegen Berchem B. Teams kunnen dit tot 3 uur voor de wedstrijd doen," aldus Jorg Keldermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. "Het is voor ons belangrijk om onze scheidsrechters te informeren." Voetbal Vlaanderen heeft geprobeerd contact op te nemen met de club maar heeft geen reactie ontvangen en heeft dus het forfait vastgesteld. "Als Turk Sport vermoedt dat er sprake is van een criminele daad, raden we hen aan contact op te nemen met de politie."