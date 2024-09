Opluchting voor Frankrijk: Scheidsrechter die Fransen nachtmerrie bezorgde wordt vanavond vervangen

Het zal niet Szymon Marciniak zijn die vanavond fluit bij Frankrijk-België. De scheidsrechter van de finale van het WK 2022 is vervangen door de Duitser Tobias Stieler.

Geen hereniging tussen Szymon Marciniak en het Franse elftal vanavond in het Groupama Stadium in Lyon. De Poolse scheidsrechter, die wordt beschouwd als de beste ter wereld, is vervangen door de Duitser Tobias Stieler en zijn assistenten.

Stieler leidde onlangs de Duitse Supercup tussen Bayer Leverkusen en Vfb Stuttgart. Hij fluit sinds 2012 in de Bundesliga en dit seizoen floot hij onder andere Slavia Praag - Union Saint-Gilloise in de voorrondes van de Champions League.

Tobias Stieler heeft al twee keer wedstrijden van de Rode Duivels geleid: in 2016 voor België-Noorwegen, en in 2020 voor Engeland-België.

Het feit dat Marciniak niet aanwezig zal zijn, zal mogelijk een opluchting zijn voor Frankrijk. De laatste keer dat de scheidsrechter de Fransen floot, was tijdens hun verloren WK-finale tegen Argentinië in 2022.

Er is geen verklaring gegeven voor deze last-minute wijziging. Frankrijk ontvangt België vanavond (20:45 uur) in het Groupama Stadium in Lyon in de 2e speelronde van de Nations League.