Antwerp vindt achterpoortje in regelgeving: "Juridisch weinig tegen in te brengen"

Vanaf 1 januari 2025 mogen gokbedrijven niet langer adverteren op de voorkant van voetbalshirts. Hoewel de meeste profclubs de strengere wetgeving zullen naleven, bestaan er nog achterpoortjes.

In december 2022 kondigde de toenmalige minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, zijn plannen aan om gokverslaving te bestrijden. Zijn Koninklijk Besluit werd drie maanden later goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De maatregelen worden in drie fasen ingevoerd. Sinds 1 juli 2023 is gokreclame verboden op televisie, radio, bioscopen, en in kranten en tijdschriften, en mag er geen reclame meer zichtbaar zijn op publieke plaatsen en online.

Bij Antwerp lijken ze echter dat achterpoortje al gevonden te hebben. The Great Old maakte bekend dat Betfirst niet meer op het shirt zal prijken, maar dat de nieuwe hoofdsponsor wel... AntwerpFirst zal worden.

AntwerpFirst is dus overduidelijk een afgeleide van Betfirst, aangezien het gaat over een "investering in de Antwerp Community" kan er weinig aan gedaan worden. “Technisch gezien is AntwerpFirst natuurlijk geen gokbedrijf”, zegt Bram Constandt, professor sportmanagement en gokexpert van de UGent, in GvA.

“Maar dit zijn de mazen van het net waar we vooraf duidelijk voor hebben gewaarschuwd. In Groot-Brittannië en Spanje hebben we het fenomeen namelijk al eerder gezien dat gokbedrijven plots foundations financieren om achter de schermen erg actief te blijven. Juridisch lijkt er weinig tegen in te brengen. Maar uiteraard legt elke snuggere voetbalfan meteen de link tussen AntwerpFirst en Betfirst.”