'De komende weken zijn héél belangrijk voor het nieuwe voetbalcontract, maar... deze héél ingrijpende verandering moet de voetbalfan volgend seizoen sowieso slikken'

De komende weken moeten duidelijkheid brengen over het voetbalcontract van volgend seizoen. Sowieso zit er al één héél ingrijpende wijziging aan te komen. Luisteren we binnenkort niet langer op de VRT naar de wedstrijden?

Voor velen onder ons is het zelfs nostalgie. In tijden dat live voetbal simpelweg nog niet op de televisie te zien was - er waren enkel de laatavondmagazines - zorgden Teletekst en... de radio voor de live voetbalverslaggeving.

Tot op datum van vandaag was radioverslaggeving altijd rechtenvrij en dus gratis uit te zenden. Het Laatste Nieuws weet dat dat zal veranderen in het nieuwe voetbalcontract.

De Pro League biedt vanaf volgend seizoen ook de rechten voor radioverslaggeving te koop aan. Met andere woorden: VRT zal moeten meebieden om ook volgend seizoen nog radioverslaggevers naar het stadion te kunnen sturen.

De geïnteresseerde partijen - niet alleen voor het radiocontract, maar eveneens voor de live-uitzendingen en laatavondprogramma's - hebben de tender van de Pro League inmiddels ontvangen. Ze hebben tot midden oktober de tijd om te reageren.

Wat zal er veranderen voor de voetbalfan?

Het huidige voetbalcontract loopt aan het einde van het seizoen af. Momenteel heeft DAZN de grootste koek in handen met de televisierechten. De komende maanden moeten uitwijzen of de voetbalfans hun aanbieder moeten veranderen om ook volgend seizoen Belgisch voetbal te kijken.