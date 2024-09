Zou Domenico Tedesco al spijt hebben van zijn keuze? 'Amper enkele maanden geleden stuurde Belgische bondscoach deze Europese topclub wandelen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het hoofd van Domenico Tedesco ligt op het kapblok. De toekomst van de Belgische bondscoach is allesbehalve zeker. En dat enkele maanden nadat hij een héél aantrekkelijk aanbod afwees.

Het teleurstellende EK, het (voorlopige?) afscheid van Thibaut Courtois, een interlandtweeluik zonder progressie en... een rel met Kevin De Bruyne. In 't kort: we zijn niet zeker hoelang Domenico Tedesco nog aan het roer van de Rode Duivels zal staan.

De situatie zag er enkele maanden geleden - toen was België nog een underdog voor het EK - helemaal anders uit. Meer zelfs: Het Laatste Nieuws weet dat Tedesco een héél interessante aanbieding heeft afgewezen.

SSC Napoli kwam na het ontslag van Walter Mazzarri aankloppen bij Tedesco. Partenopei bood de Belgische bondscoach een contract aan tot het einde van het seizoen. Meer zelfs: de selectieheer mocht de job zelfs combineren met het bondscoachschap bij België.

Tedesco twijfelde - hij droomt van een kans aan de Italiaanse top - maar bedankte uiteindelijk voor de aanbieding. De Italiaanse Duitser zag enorme mogelijkheden bij de Rode Duivels. Enkele maanden later blijft daar niets van over.

Heeft Domenico Tedesco spijt van zijn keuze?

Zou hij al spijt hebben van de keuze om beide jobs niét te combineren? Het was ook voor Tedesco een uitweg geweest om na het EK enkel door te gaan in De Laars. Ondertussen is ook Antonio Conte aan de slag bij Napoli. Weg kans...