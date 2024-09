Johan Boskamp heeft zeer duidelijke mening over uithaal van Kevin De Bruyne en zegt over welke twee spelers hij het had

Kevin De Bruyne reageerde enorm scherp na de nieuwe nederlaag tegen Frankrijk in de Nations League. Hij was niet mals voor zijn ploegmaats, waarvan er sommigen niet alles geven volgens de aanvoerder.

De Rode Duivels verloren maandagavond met 2-0 van Frankrijk, niet lang na de pijnlijke uitschakeling op het EK door Les Blues. Na afloop was Kevin De Bruyne bijzonder gefrustreerd.

Hij was duidelijk niet te spreken over de houding van enkele ploegmaats. "Als je niet goed genoeg bent, moet je alles geven. En zelfs dat wordt niet gedaan door sommigen", klonk het.

Johan Boskamp lijkt KDB wel te snappen. "Hij zegt gewoon de waarheid, hé. Dat is natuurlijk waardeloos voor bepaalde ploegmaats, maar het is ook niet dat hij ze bij naam heeft genoemd", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"De Kev zegt altijd wat hij denkt. Sommigen vinden nu misschien dat hij een stap te ver is gegaan en dat hij zijn woorden had moeten inslikken, maar dat kan hij niet. Daarnaast, als er iemand recht van spreken heeft bij de Rode Duivels, dan is het wel de Kev. Hij is veruit de beste speler die we hebben", gaat Boskamp verder.

Voor de analist is het ook duidelijk wie De Bruyne bedoelde met 'sommigen'. "De jongens achter hem op het middenveld. Onana en Tielemans. Na dat sterke openingskwartier bleven zij achterin hangen. Er was geen aansluiting meer vanuit het middenveld, waardoor de ploeg uitgerokken werd en er overal ruimtes vielen."