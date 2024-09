Raakt dit opgelost tegen Italië en Frankrijk? Jérémy Doku duidelijk over werkpunt bij Rode Duivels

De Rode Duivels gingen tegen Frankrijk met 2-0 de boot in, maar creëerden wel enkele kansen. Het gebrek aan efficiëntie kwam opnieuw boven.

Tegen een halve B-ploeg van Frankrijk ondergingen de Rode Duivels de wet van de sterkste maandagavond. Toch waren er in het eerste kwartier mogelijkheden, vooral op aangeven van Kevin De Bruyne.

De grootste kans was er voor Lukebakio, die door De Bruyne diep werd gestuurd op de rechterflank. Openda stond helemaal vrij en had maar binnen te tikken, maar Lukebakio koos voor eigen succes. De bal rolde over de zijlijn buiten.

Gebrek aan efficiëntie bij Rode Duivels

Na tien minuten had het altijd 1-0 moeten staan en dan hadden de Belgen iets om te verdedigen. Maar opnieuw was er geen efficiëntie. In de laatste zes wedstrijden scoorden de Duivels maar vijf keer. Twee keer tegen Roemenië en drie keer tegen Israël.

"Tegen Israël scoorden we, maar van de hoeveel kansen? Dat is echt een werkpunt. In wedstrijden tegen toplanden krijgen we niet zoveel kansen dan tegen Israël. Dan moet je ze wel afmaken", zei Jérémy Doku.

"Frankrijk maakte het wel af en wij zijn de pineut." Kan dat probleem in een maand opgelost worden? De Rode Duivels spelen op 10 oktober in en tegen Italië, op 14 oktober thuis tegen Frankrijk. Dan zal Lukaku er wellicht wel bij zijn.