Riemer overschouwt troepen en ziet belangrijke speler waarschijnlijk nog niet fit genoeg voor Westerlo

4197

Brian Riemer gebruikte de interlandperiode om zijn ploeg klaar te stomen voor het drukke opkomende programma. Al had hij natuurlijk ook de nodige problemen, want de helft van zijn ploeg was op internationale trip.

Riemer heeft wel verder tactisch kunnen werken en er werd ook hard gewerkt om Leander Dendoncker helemaal in vorm te krijgen. Veel werk vergde dat niet en de middenvelder is klaar voor de wedstrijd tegen Westerlo, mogelijk zelfs direct met een basisplaats. Voor Jan Vertonghen is het nog afwachten. De 37-jarige verdediger had last aan zijn achillespezen en werd na de interlandbreak terug verwacht, maar helemaal fit is hij nog niet en er zullen ook geen risico's met hem genomen worden. Vertonghen trainde de afgelopen dagen wel intensief in de gym, maar heeft nog weinig het veld gezien. Hij krijgt alle tijd om zich klaar te stomen voor de Europese campagne begint en Westerlo komt mogelijk nog te vroeg voor hem. In ieder geval voor een basisplaats. Riemer verwacht vandaag Sardella en Stroeykens terug, al zullen zij nog niet voluit trainen na hun match van gisteren. Ook Nilsson Angulo zou normaal gezien op training moeten verschijnen, maar dat is altijd afwachten na een vlucht uit Zuid-Amerika.