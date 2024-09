Belgische voetbalbond komt met statement over aanstelling nieuwe CEO

De Belgische voetbalbond is op zoek naar een nieuwe CEO. Daarover werd deze avond kort een statement gelost.

Twee weken geleden werd Piet Vandendriessche ontslagen als CEO van de Belgische voetbalbond. De Raad van Bestuur kwam vandaag bij elkaar om over een opvolger te spreken.

“Het proces voor de aanwerving van de nieuwe CEO wordt gelanceerd”, klinkt het in een korte mededeling. Volgens Het Nieuwsblad liepen er enkele cv’s binnen. Of Vincent Mannaert daartussen zit is niet duidelijk.

De voetbalbond moet op zoek naar een opvolger voor Vandendriessche, maar gemakkelijk wordt dat niet omdat ook veel vraagtekens zijn bij de huidige structuur van de organisatie.

“De bestuurders willen zo snel mogelijk de juiste kandidaat vinden. De raad van bestuur waakt in tussentijd, in samenwerking met het directiecomité, verder over de goeie werking van de organisatie.”

Vincent Mannaert is vooral de kandidaat van de ploegen uit de Pro League. Of er aan de Waalse amateurvleugel genoeg steun is voor hem is momenteel niet duidelijk.