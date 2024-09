Dimitri De Condé bevestigt: "Thorsten Fink ziet in hem uniek profiel met enorm potentieel"

KRC Genk heeft een drukke transferzomer achter de rug. Vooral als het over spitsen ging moest er geregeld geschakeld worden.

KRC Genk haalde met Thorsten Fink zijn nieuwe trainer na het vertrek van Wouter Vrancken naar KAA Gent bij een andere club in de Jupiler Pro League.

Head of Football Dimitri De Condé had heel wat werk deze zomer, zowel met inkomende als uitgaande transfers. Zeker voor de positie van spits moest er heel wat geregeld worden.

“We hebben er met Oh vrij snel iemand kunnen bijhalen met een heel ander profiel dan Arokodare”, zegt De Condé aan Het Belang van Limburg. Die laatste lag een tijdje stevig onder vuur. De fans zagen hem liever vertrekken dan blijven.

“In Tolu zien coach Thorsten Fink en zijn staf een uniek profiel met een enorm potentieel. Zijn data worden inderdaad steeds beter en na enkele speeldagen was hij bovendien topschutter. Je voelt en ziet op training dat Tolu stappen zet.”

De reden van het vertrek van Zeqiri is dan weer duidelijk. “Hem hebben we laten vertrekken, iedereen in de kern moet het gevoel hebben dat hij speelkansen kan afdwingen. Met Sor hebben we ook nog een derde optie in de spits.”