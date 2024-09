'Veel Europese topclubs gelinkt aan goudhaantje van Club Brugge'

Club Brugge heeft al heel wat jonge spelers opgeleid die later ook profvoetballer zijn kunnen worden. De academie in Brugge levert duidelijk goed werk. Nu is er alweer een jeugdproduct dat op heel wat buitenlandse interesse kan rekenen.

Club NXT leverde de afgelopen jaren geweldig werk. Vorig seizoen werd het zelfs de beste beloftenploeg uit België, door het hoogste te eindigen in de Challenger Pro League van alle beloftenclubs in de competitie. Hier en daar groeien talenten ook uit tot spelers van de eerste ploeg. Dat was het geval bij Kyriani Sabbe. De 19-jarige vleugelverdediger maakte vorig seizoen veel indruk. De rechtsachter kon aan het begin van afgelopen seizoen zijn kans grijpen door blessures van ploegmakkers, en greep die met twee handen. Hij werd een vaste waarde in de ploeg. In het buitenland zijn zijn prestaties ook niet onopgemerkt voorbijgegaan, dat is duidelijk. Hij bleef deze zomermercato gewoon bij blauw-zwart, maar aan interesse geen gebrek. Volgens Het Nieuwsblad wordt hij nu al aan 'veel Europese topclubs gelinkt'. Transfermarkt schat zijn waarde op 4,5 miljoen euro, maar dat zal ongetwijfeld nog oplopen dit seizoen...