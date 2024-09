Cercle-coach Muslic extreem hard voor zijn spelers na nederlaag en is ook absoluut niet blij met mercato: "Op die vraag ga ik niet antwoorden"

Miron Muslic loopt niet als gelukkig man rond bij Cercle Brugge. Je zou voor minder, want hij heeft nog één echte centrale verdediger over. Zijn verdediging was tegen Genk kaas met gaten.

Het werd op zijn persconferentie na de match ook snel duidelijk dat de spelers geen makkelijke trainingsweek tegemoet gaan. Want het was niet enkel de achterlijn die nergens was. Ook de middenvelders boden weinig hulp.

"We hadden vandaag zes of zeven goals moeten binnen krijgen", begon Muslic met een duidelijk statement. "Er was geen structuur, geen intensiteit en geen verdedigende stabiliteit. Dat is niet voor de eerste keer hé, om duidelijk te zijn."

Muslic ging door op zijn elan. "Dit is nu voor de vijfde of zesde keer op rij dat we dit meemaken. Warleson heeft ons van een rammeling gered, zoals al verschillende keren dit seizoen. Ja, er zijn veel veranderingen en de spelers moeten ritme vinden, maar er zijn te veel fouten."

"Bij die eerste goal was er geen reden om te tackelen", nam hij duidelijk Senne Miangue op de korrel. "Waarom ga je daar op de grond liggen? Christiaan Ravych was fantastisch vandaag, maar hij kan niet alles oplossen of dichtlopen."

Muslic zal echter door moeten met wat hij voor handen heeft. En dat is niet veel verdedigend. Met het vertrek van Daland en Popovic verloor hij héél wat kwaliteit. En er kwam niets in de plaats. "Of ik een extra verdediger gevraagd heb om Daland te vervangen? (denkt lang na) Ik ga niet antwoorden op die vraag, want ik moet me ook beschermen."

Een duidelijke wenk naar zijn bestuur dat hij niet tevreden was met de mercato. Al is het nu te laat. Muslic beseft ook dat hij geen seizoen als het vorige gaat beleven.