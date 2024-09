Jarne Steuckers is enorm onder de indruk van ploegmaat bij Genk: "Het is heerlijk om met zo iemand te kunnen spelen"

KRC Genk is goed op dreef in de Jupiler Pro League. De club behaalde zaterdag haar vierde opeenvolgende overwinning tegen Cercle Brugge (2-3).

KRC Genk staat (even) op kop in de Jupiler Pro League. Na zes wedstrijden gespeeld te hebben tellen de Limburgers 13 punten.

Een van de uitblinkers bij Genk was Jarne Steuckers. De aanvaller was goed voor een assist en een doelpunt. Hij is enorm tevreden dat zijn ploeg met de drie punten op de bus kan.

"Het is een topgevoel. We wisten vooraf dat het moeilijk ging worden op Cercle, het is toch een ander spel dat ze spelen. We hadden het moeilijk, maar we hebben wel de drie punten mee kunnen nemen", zei hij tegenover de camera's van DAZN.

De twee tegendoelpunten waren zeer vermijdbaar. "Dat waren onnodige momenten. Die twee tegendoelpunten kwamen verder uit stilstaande fases, die kunnen vermeden worden. Dat was wel frustrerend, maar iedereen was nog overtuigd dat we de winst gingen binnenhalen."

Het doelpunt van Steuckers kwam voort uit een pass van Yira Sor. De assist die hij gaf was voor... Yira Sor. "Hij is iemand die je altijd diep kunt sturen. Hij is heel snel, de snelste die ik ooit gezien heb volgens mij. Het is heerlijk om met zo iemand te kunnen spelen", besluit Steuckers.