OFFICIEEL: Claude Makelele heeft een nieuw avontuur beet, vijf jaar na zijn vertrek bij AS Eupen

Claude Makelele is vanaf nu officieel de coach van Asteras Tripolis in Griekenland. De voormalige trainer van KAS Eupen heeft niet meer gecoacht sinds zijn vertrek bij de Kehrweg.

Claude Makelele (51 jaar) had geen enkele club meer getraind sinds 2019, toen zijn contract van twee jaar afliep bij KAS Eupen.

Voor zijn tijd aan de Kehrweg had Makelele Bastia gecoacht in 2014 gedurende 13 wedstrijden, en was hij assistent-trainer geweest bij PSG en Swansea City. Ervaringen die niet per se succesvol waren.

De Fransman heeft besloten om terug te keren naar het trainersvak en heeft een club gevonden waar hij zichzelf kan bewijzen. Het is nu officieel: Claude Makelele is de nieuwe coach van Asteras Tripolis, een club uit de top 6 van Griekenland.

Makelele komt bij Asteras niet samen met de voormalige Cercle Brugge-coach Paul Clement aan, zoals werd gedacht, maar met Nigel Gibbs (destijds assistent van Clement) en Raphaël Fèvre, die hem eerder bij Eupen had bijgestaan.