Opgelet Anderlecht! Deze man gaat paars-wit dinsdag problemen bezorgen: "Het gaf me vertrouwen"

Het is te hopen voor Anderlecht dat Killian Sardella dinsdag een fameus goeie dag heeft. Als we mogen afgaan op de match van Genk tegen Cercle Brugge wordt het immers geen evidentie om Yira Sor af te stoppen.

Een goal en twee assists. De Nigeriaanse snelheidsduivel had een voet in alle goals van Genk in Jan Breydel. Al vragen we ons nog altijd af waarom de rechtsback - Magnée in dit geval - zo hoog ging staan. Hij werd telkens in zijn rug gepakt door de razendsnelle winger.

Die kon er wel mee lachen toen we hem na de match vroegen naar zijn prestatie. "Die vroege goal (Sor scoorde in de eerste minuut) gaf mijzelf en het team veel vertrouwen. We voelden ons sterker aan de bal en waren ervan overtuigd dat we deze wedstrijd konden winnen."

Dat gebeurde ook, maar dat kostte meer zweet dan eigenlijk nodig was. Sor had nog een paar assists meer kunnen hebben indien Tolu Arokodare nog iets meer bij de les was geweest.

Vooral in de tweede helft domineerde Genk nadrukkelijk. Er werden tijdens de rust dan ook wat correcties gedaan. "Om van een team als Cercle te winnen, moet je sterker zijn in de duels en de tweede ballen winnen."

"In de tweede helft probeerden we het veld zo breed mogelijk te maken, omdat ze erg compact spelen. Zodra ze een fout maakten, gingen we vol voor de counter," legt Sor uit over de tactiek. Dinsdag zal hij Sardella krijgen als rechtstreekse tegenstander. Die zal maar best de beelden van zaterdag bekeken hebben.