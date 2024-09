Wil hij nog overleven zal Riemer drie keuzes moeten maken die hij tot nu toe nog niet maakte: "Hij moet altijd in de basis"

Je weet het als een trainer van Anderlecht de druk begint te voelen. Brian Riemer viel gisteren even uit zijn rol toen de vragen over het slechte spel en de reacties van het publiek maar bleven komen. Hoe kan de Deen dit overleven?

Het is Jesper Fredberg die over zijn lot beslist, maar de CEO Sports heeft Riemer ook geen cadeau gegeven met zijn mercato. Fredberg beloofde extra creativiteit, maar die kwam er niet. Als je dan met een aanvallende driehoek Vazquez-Verschaeren-Leoni moet voetballen, belooft dat niet veel goeds.

Stroeykens is een titularis

De Argentijn is gemaakt om oorlog te voeren, niet om verfijnd voetbal te spelen. Verschaeren en Leoni zijn dan weer niet die middenvelders die hem kunnen bedienen. Dat kunnen ze bij Dolberg trouwens ook niet.

Als Riemer de komende weken wil overleven, zal hij toch keuzes moeten maken. Eerst en vooral: Mario Stroeykens moet altijd in de basis staan. Hij is de meest vooruit denkende middenvelder/aanvaller en heeft finesse voor doel.

Dreyer is balast

Ten tweede: hij moet eens een oplossing vinden voor Anders Dreyer. De Deense topschutter van vorig seizoen is slechts een schim van zichzelf en zijn krediet mag eens eindigen. Op dit moment is hij meer balast dan meerwaarde. De invalbeurt van Edozie was dan weer wel een lichtpunt, maar kan hij hetzelfde op rechts?

Gebruik Foket

Ten derde... Verlos Jan-Carlo Simic voor even uit zijn lijden. De 19-jarige is niet klaar voor de verantwoordelijkheid om een defensie te leiden en Zanka is geen mentor zoals Vertonghen dat is. Waarom heb je ook Thomas Foket gehaald als je hem niet gebruikt?

Sardella en Foket hebben dezelfde eigenschappen: snel, een actie en ze kunnen blijven lopen. Dan kan je evengoed Sardella eens naar het centrum verhuizen. Foket heeft zijn ervaring, kan een voorzet afleveren en ligt goed bij de fans.