Fredberg en Riemer moeten ook eens deftig samenzitten: CEO Sports bindt coach aan handen en voeten

Anderlecht, dat wil offensief maar niet lukken. Te veel hangt af van goed geluk en improvisatie. Ze hebben niet de wapens om een verdediging uit verband te spelen. Of toch niet in het huidige systeem.

Jesper Fredberg was bij zijn aanstelling duidelijk: Anderlecht zal ten alle tijde in een 4-3-3 aantreden. Brian Riemer benadrukte daarna dat de animatie daarvan kan variëren en dat spelers tijdens een match in andere posities terecht zullen komen.

Het is allemaal zo voorspelbaar

Wel... dat hebben we nog niet gezien. Ja, dat Dreyer naar binnen komt, dat weten alle trainers van de Jupiler Pro League intussen wel. En dat Amuzu snel is en zijn lijn afgaat, dat is eveneens niet moeilijk te raden. Een trainer in eerste klasse verwoordde het verleden week nog zo: "Het is niet moeilijk om te weten wat ze gaan doen. Het is allemaal vrij voorspelbaar."

Vanuit het middenveld komt enkel Stroeykens - en nu ook Dendoncker - eens geïnfiltreerd. Dolberg of Vazquez haken af om te kaatsen diep te lopen. Elke speler van de tegenstander weet perfect wat zijn opponent gaat doen en hoe hij er tegen moet spelen.

Vergelijk dat met Genk of Club Brugge en de tactische analyses voor zo'n match zijn heel wat uitgebreider als die tegen Anderlecht. Eens een ander systeem zou misschien wel kunnen werken, maar het werd nog nooit geprobeerd.

De Brusselaars hebben niet de spelers om met drie achteraan te spelen. Maar eens met twee spitsen spelen bijvoorbeeld zou toch een probeersel zijn waar dit Anderlecht baat bij kan hebben. Dat hoeven niet per se Dolberg en Vazquez te zijn, maar Stroeykens naast Dolberg... Niet eens proberen?

Kent u veel goeie coaches die zich van bovenaf een systeem laten opleggen?

Het probleem is dat Anderlecht zo vast zit aan dit systeem dat er geen verrassing in zit. Het is alsof je hout probeert te klieven met een hamer en telkens opnieuw verbaasd bent dat het niet lukt.

Want wat als je straks beslist om Brian Riemer te ontslaan? Kent u veel goeie coaches die het ermee eens zijn dat er van bovenaf beslist wordt hoe de trainer zijn ploeg moet neerzetten? Dan moet je al op zoek naar een coach die daar 'ja' op zegt. Of dat de juiste manier van werken is, laten we anderen beslissen.

In ieder geval gaat Anderlecht op deze manier de fans niet achter zich krijgen. Morgen tegen Genk, zaterdag tegen Charleroi... Twee thuismatchen die bepalend kunnen zijn voor de toekomst van Brian Riemer. Het potje bij de achterban gaat immers één keer echt overkoken als dit blijft duren. Hij kan enkel weer krediet opbouwen bij winst én goed voetbal.