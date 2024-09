Ook in Europa kennen ze hem meteen! Vincent Kompany debuteert in de Champions League met een héél rake uitspraak

Vincent Kompany debuteert morgen in de Champions League. In Beieren houdt niemand rekening met minder dan een overwinning tegen Dinamo Zagreb. Ook onze landgenoot legt de lat héél hoog.

Vincent Kompany kan een perfect rapport voorleggen als coach van Bayern München. De overwinning in de DFP Pokal was een opwarmertje, maar ook in de Bundesliga staat Der Rekordmeister ongeslagen aan de leiding.

Al is dat niet genoeg in Beieren. Ook op Het Kampioenenbal zijn de verwachtingen in de Allianz Arena hoog. "Ik wil morgen alvast beginnen met een overwinning tegen Dinamo Zagreb. En eigenlijk is winnen niet genoeg."

© photonews

"Maar dat ken ik nog van mijn tijd bij RSC Anderlecht", trekt Kompany bij VTM Nieuws wederom de vergelijking met zijn Brusselse liefde. "Ook daar moest je altijd winnen met goed voetbal. Enkel winnen was niet genoeg. Ook bij Manchester City vond ik die ingesteldheid later terug."

En nu dus ook bij Bayern München. "Ik kijk alleszins uit naar de Champions League-campagne. Ik wil ons meten met onder meer PSG en FC Barcelona. Ik droom ervan om in de finale te staan in ons eigen stadion. Maar de weg is nog lang, hé." (lacht)

Welke affiches staan er voor Bayern München op het programma in de Champions League?

Voor de volledigheid: behalve Dinamo Zagreb, PSG en FC Barceloa komt Bayern München in deze vernieuwde Champions League ook SL Benfica, Aston Villa en Shakhtar Donetsk tegen.