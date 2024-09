Trainer komt met opvallende uitspraken na nieuwe penaltymisser van Openda

RB Leipzig morste afgelopen weekend voor het eerst met punten in de Bundesliga. En daar zat Loïs Openda voor iets tussen.

Loïs Openda knalt de bal bij zijn ploeg in Duitsland vaak tegen de netten, maar afgelopen weekend verloor RB Leipzig voor het eerst punten in de Duitse competitie.

Er werd 0-0 gelijkgespeeld tegen Union Berlin, maar in het slot van de wedstrijd miste de Rode Duivel opnieuw een penalty voor zijn ploeg. Dat deed hij begin dit jaar al tegen Augsburg ook en in de voorbije interlandbreak ook voor de Rode Duivels tegen Israël in de Nations League.

Veel fans van Leipzig vinden nu al dat Xavi Simons de eerste strafschopnemer zou moeten zijn binnen het team. Trainer Marco Rose komt met opvallende uitspraken in het dossier. “De volgende keer beslist het team misschien anders”, zei hij achteraf. De coach vindt alvast niet dat hij door deze kwestie moet ingrijpen.

“Ik ben geen coach die zegt wie strafschoppen neemt”, gaat hij verder. “Ik verwacht dat mijn team de verantwoordelijkheid neemt om iemand te vinden die zich goed voelt op dat moment.”

Openda moet zich dus duidelijk goed gevoeld hebben en als hij dat zelf zegt dan heeft Rose samen met zijn team daar alle vertrouwen in. Dat de fout al dan niet op Openda gemaakt werd, speelt geen rol in de aanduiding van wie de strafschop neemt, aldus de trainer.