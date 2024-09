Nog grotere zorgen voor Anderlecht, ziekenboeg krijgt er nog twee belangrijke spelers bij: "Hij wist niks meer van de match"

Het zit Anderlecht niet mee. De Brusselaars ontbreken al heel wat belangrijke spelers en de ziekenboeg is nog wat voller gelopen. Waarschijnlijk moet Brian Riemer het tegen Charleroi ook zonder Anders Dreyer en Ludwig Augustinsson stellen.

Dreyer ontbrak al tegen Genk op het wedstrijdblad. De Deense rechterflank heeft een knieprobleem overgehouden aan de match tegen Westerlo. "We dachten aanvankelijk dat het niet zo erg zou zijn, maar daar zijn we van moeten terugkomen. Hij is heel onzeker voor de match tegen Charleroi", liet Riemer weten.

Het maakt dat de opties van de coach nog wat kleiner zijn geworden. En dat net op het moment dat hij zwaar onder druk staat. En het is niet de enige tegenslag, want op het einde van de match viel er met Ludwig Augustinsson nog een speler uit.

Augustinsson hield waarschijnlijk een hersenschudding over aan een duel en stond aan het einde van de wedstrijd te wankelen. "Hij is op zijn hoofd gevallen en moest er eigenlijk afgehaald worden", gaf Riemer toe.

Maar hij had op dat moment zijn vijf wissels al gedaan en had dus eigenlijk met tien moeten voortspelen. Daarom bleef Augustinsson staan. "Hij is naar het ziekenhuis en is ook extreem twijfelachtig voor zaterdag."

"Hij kon zich niets meer herinneren van de match na afloop. Dat is dus geen goed teken", gaf Riemer nog mee. Met Moussa N'Diaye heeft Anderlecht wel nog een linksachter rondlopen. Samuel Edozie wordt dan weer verwacht als basisspeler voor de rest van het seizoen.