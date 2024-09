Inkomende transfer Samuel Edozie is hoop in bange dagen: Rode Duivel met 1 cap overtuigde hem van Anderlecht

De sfeer die rond Anderlecht hangt wordt steeds negatiever. Over de transferperiode is de algemene teneur dat het onvoldoende is geweest. Desondanks ontpopt één van de inkomende transfers zich op korte tijd tot de hoop in bange dagen.

De speler in kwestie is niet Leander Dendoncker, maar wel Samuel Edozie. Vooral aanvallend moet het beter bij Anderlecht en daar moet de 21-jarige flankspeler bij helpen. 'Alles is snel in zijn werk gegaan bij mijn transfer", legt de Southampton-huurling uit. "Eens Anderlecht een optie bleek, was het een 'no-brainer' om naar hier te komen."

Als er nog wat overtuigingskracht nodig was, dan zorgde een jonge Belgische international hiervoor. "Ik heb samengespeeld met Roméo Lavia, die hier ook heeft gespeeld. Hij zei dat dit een uitstekende club voor mij zou zijn. Ik heb verschillende keren met hem gebeld voor ik tekende. Ik ben blij met mijn beslissing om naar hier te komen. Ik wil gewoon mijn voetbal spelen. Als ik dat kan doen, ben ik blij."

Edozie moet niet lang wachten op kans

Edozie klaagt er dus niet over dat hij een stap terug moest zetten. Dat is het toch als je van de Premier League naar de Jupiler Pro League gaat, maar Edozie focust zich nu op Anderlecht. "Ik speel graag op beide flanken, ik denk dat dat goed is voor mij. Ik ben fysiek in orde. Ik ben goed in vorm. Ik ben klaar om te starten, wanneer die kans er ook komt", vertelde hij zaterdagavond.

Die kans zou er al enkele dagen later al komen tegen Genk. Anderlecht presteerde opnieuw matig, maar Edozie was een lichtpuntje. Hij liet na 25 minuten al een staaltje van technisch vermogen zien met een actie in de zestien. Zijn fraaie dribbels is wel iets wat ze graag zien in het Lotto Park. Hij trok na rust de goede lijn door, om bij zijn vervanging na 70 minuten onder luid applaus naar de kant te gaan.

Anderlecht hoopt op snelle connectie

Het is nu enkel wachten op rendement. 'Eens de internationals terug waren van hun interlandverplichtingen, hebben ook zij mij verwelkomd in de groep. Ik ken hen nog niet goed, het is dus moeilijk om de connectie op het veld te vinden. Dat zal wel komen." Anderlecht moet hopen dat die connectie er snel komt, want na een 1 op 6 in twee thuismatchen zijn het donkere dagen.