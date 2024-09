Opvallende onthulling: 'Barcelona vindt na twee jaar zoeken (eindelijk) vervanger voor Busquets, maar financiële situatie blaast de transfer op'

FC Barcelona is bij de zoektocht naar een vervanger voor Sergio Busquets uitgekomen in Eindhoven. Jerdy Schouten maakte tot ieders verbazing afgelopen zomer géén transfer.

De Spaanse kranten weten dat Jerdy Schouten helemaal bovenaan de verlanglijst van FC Barcelona staat. Sergio Busquets is dan wel al twee jaar vertrokken, maar een vervanger hebben ze op Camp Nou nog niet gevonden.

Of toch wel? De voorbije zomermercato waren er gesprekken tussen Barça en PSV over de transfer van Schouten. Enig probleem: de financiële situatie van Barça - de loonlast is nog steeds te hoog om nieuwkomers in te schrijven - zorgde ervoor dat een transfer niet kon doorgaan.

© photonews

Al heeft Barcelona geluk. Het is verbazend dat Schouten de voorbije zomer geen transfer heeft gemaakt. De 13-voudig Nederlands international stond op de verlanglijst van tal van Europese topclubs.

Maakt Jerdy Schouten in januari een transfer naar FC Barcelona?

Barcelona wil Schouten dan ook in januari naar Catalonië halen. Voor de volledigheid: de 27-jarige verdedigende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2028 bij De Lampenclub. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 28 miljoen euro.