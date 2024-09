Vincent Kompany krijgt plots opmerkelijke vraag tijdens persconferentie: "Moet ik stoppen met in mezelf te geloven vanwege wat anderen van mij zeggen?"

De aanstelling van Vincent Kompany als hoofdtrainer van Bayern München bracht eerst heel wat twijfels met zich mee. Maar geleidelijk aan begint de voormalige Rode Duivel iedereen te overtuigen.

Niet iedereen was meteen verkocht toen Vincent Kompany coach werd bij Bayern München. Velen beweerden dat na zijn matige passages bij Anderlecht en Burnley, de voormalige centrale verdediger niet geschikt was om het roer bij Der Rekordmeister over te nemen, dat de club te groot voor hem was.

Maar Vince the Prince bewijst nu het tegendeel aan iedereen. Zijn club maakte een goede start in de competitie en evenaarde de grootste overwinning in hun geschiedenis in de Champions League tegen Dinamo Zagreb (9-2).

Vincent Kompany heeft nooit aan zijn capaciteiten getwijfeld

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd kwam Vincent Kompany terug op zijn debuut als coach van Bayern. Hij kreeg de vraag of een job bij Bayern misschien niet iets te hoog gegrepen was.

"Ik zou je een diepgaand antwoord kunnen geven, maar deze vraag verdient het niet echt", begon hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik zal jullie snel iets uitleggen, gewoon om te bewijzen wat ik zeg."

"Ik ben geboren in Brussel, mijn vader was een vluchteling uit Congo. Wat waren mijn kansen om in de Premier League te spelen, titels te winnen als speler en aanvoerder te worden van mijn nationale ploeg? De kansen waren nul komma iets."

"Nu ben ik coach. Moet ik stoppen met in mezelf te geloven en te geloven in wat ik kan bereiken vanwege wat anderen over mij zeggen? De mentaliteit is om door te gaan tot het einde. Als je faalt, faal je. Als je slaagt, is dat geweldig, maar je kunt altijd beter worden", besluit hij.