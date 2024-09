Anderlecht zoekt trainer die héél andere visie zal moeten hebben dan Brian Riemer

Zaterdag werd het voor de zoveelste keer duidelijk dat Anderlecht op zijn tactische limieten botst als er aan de overkant een coach staat die inspeelt op de zwaktes van de Brusselaars. Anderlecht heeft nu een coach nodig die het beste uit de groep kan halen, wat niet makkelijk zal zijn.

Het zal een tactisch genie moeten zijn, want de kern van Anderlecht is niet gebalanceerd genoeg. We hebben het al tot in den treure herhaald: paars-wit verliest telkens de strijd op het middenveld omdat ze geen duel kunnen winnen. Of het nu Heynen-Hrosovsky is of Vanhoutte-Sadiki, ze komen te kort.

Of daar nu Stroeykens, Verschaeren, Leoni of Ashimeru staat, dat lijkt één pot nat. Technisch goed, maar niet gemaakt om de strijd aan te gaan met sterkere jongens. En dan zakken die in en ontstaat er een gat van 30 meter tussen middenveld en Dolberg.

Wat Riemer zeker kan verweten worden, want hij bleef denken dat hij met die jongens hoog druk kon zetten. Telkens ze geklopt werden, lag het veld open en had de tegenstander verschillende opties. Zo word je uit verband gespeeld.

Er moet dus een coach komen die van een ander plan uitgaat en tevens een plan B heeft ook. Want dat was er niet de voorbije maanden bij Anderlecht. Riemer wisselde telkens één-op-één, ook door het ontbreken van andere profielen in zijn groep.

Anderlecht zoekt een trainer die in de eerste plaats denkt aan combinatievoetbal en de hoge druk wat laat varen, want ze kunnen het gewoon niet belopen. Dendoncker kan ook niet overal zijn. Maar zo'n trainer vinden, dat wordt een opgave. Een afkoopsom willen ze liever ook niet op tafel leggen. Dan kom je dus uit bij trainers die momenteel zonder club zitten.