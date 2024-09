De grote terugkeer van Sébastien Pocognoli naar Sclessin: "Een belangrijk moment in mijn nieuwe carrière"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise zal vrijdagavond op Standard spelen. Een wedstrijd die natuurlijk bijzonder is voor hun trainer Sébastien Pocognoli.

Sinds hun terugkeer in de eerste divisie iets meer dan drie jaar geleden, heeft Union Saint-Gilloise altijd kunnen winnen van Standard op Sclessin. Maar de wedstrijd van morgenavond zal bijzonder zijn vanwege de aanwezigheid van Sébastien Pocognoli op de bank van Union (156 gespeelde wedstrijden voor de Rouches).

Nu hij de coach van Union is, heeft hij niet geprobeerd te verbergen dat deze terugkeer voor hem erg bijzonder zal zijn: "Het zal een speciale wedstrijd voor mij zijn. Ik heb geen gevoel van wraak of wrok omdat ik iemand ben die vooruit kijkt. Ik zie deze terugkeer naar Standard als een belangrijk moment in mijn nieuwe carrière", verklaarde hij op een persconferentie, zoals gerapporteerd door La Dernière Heure.

Ross Sykes keert terug

Naast de emotionele kant zal de sportieve kant nog belangrijker zijn: Union heeft slechts één van zijn laatste 7 wedstrijden gewonnen (met een last-minute penalty tegen Charleroi). Het doelpunt tegen de Zebra's is tevens het laatste doelpunt dat genoteerd staat.

Voor deze wedstrijd in Sclessin moet Pocognoli het stellen zonder Kevin MacAllister, geschorst na zijn uitsluiting tegen Antwerp: "Kevin is belangrijk voor ons, maar we hebben oplossingen om hem te vervangen. Christian Burgess heeft zijn tweede trainingsweek zonder problemen voltooid."

Een andere optie zou kunnen ontstaan: Ross Sykes keerde aan het begin van de week terug op de trainingen: "We zullen met het medische personeel bespreken wat mogelijk is voor hem. Het doel zal hoe dan ook zijn om hem geleidelijk in de beste omstandigheden te brengen."