🎥 Bij Standard zijn ze woedend na controversiële fase: "Dit is een grap, drie keer rood"

Geen winnaar in het duel tussen Standard en Union, al waren er genoeg kansen. Bij Standard waren ze echter niet blij met de scheidsrechter, die volgens Ivan Leko zwaar in de fout ging bij één fase.

Standard rekende, zoals heel het seizoen al, op de counter. Een van die tegenaanvallen had Union duur kunnen komen te staan. Vroeg in de tweede helft werd Soufiane Benjdida diep gestuurd en leek op weg naar een grote kans.

De Marokkaanse aanvaller werd echter neergehaald door Christian Burgess. De Engelse verdediger verijdelde zo een grote doelkans en leek de laatste man bij Union.

Een rode kaart leek dan ook logisch. Scheidsrechter Jan Boterberg liet echter begaan en ook in Tubeke bleef het stil. Het spel werd gewoon hervat, ondanks protest bij de Rouhces..

Ivan Leko kreeg er achteraf natuurlijk vragen over en kon zich niet inhouden. "Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, maar dit is belachelijk. Dit was 200 procent rood", reageerde Leko.

"Ik snap dat de scheidsrechter op het veld het misschien mist, maar daarom hebben we toch de VAR? Dat is precies waarvoor we betalen. Dit was drie keer rood in één actie.”