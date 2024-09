"Anderlecht had dit niet meer meegemaakt sinds Lukaku": de spijt blijft hangen rond een oude doelpuntenmaker van paars-wit

Anderlecht is de afgelopen jaren doorgegaan met het voortbrengen van veelbelovende spelers uit zijn opleidingscentrum. Maar velen moesten Neerpede verlaten om meer speeltijd te krijgen.

Bij Anderlecht maakte Lucas Stassin deel uit van een grote hoop talenten die in de academie speelden. Maar dat was niet genoeg om zich te vestigen in het eerste team. Opgeroepen door Felice Mazzu, werd hij vervolgens genegeerd door Brian Riemer, wat resulteerde in een definitieve transfer naar Westerlo.

Bij de Kemphanen liep het plots een pak vlotter. De 9 doelpunten en 3 assists van Stassin hebben bijgedragen aan het behoud van het team in 1A afgelopen seizoen, maar ook aan zijn transfer naar Saint-Etienne.

De Franse media Le Progrès heeft zijn vader Stéphane, ook een voormalige speler van Anderlecht geïnterviewd. Hij benadrukt hoezeer zijn zoon leeft voor het doelpunt.

"Als kind had Lucas geen knuffel, hij sliep met zeven of acht ballen in zijn bed. Als heel jong kind, bij zijn eerste wedstrijd in Braine-le-Comte, geloof ik dat ze met 5-0 wonnen en hij de 5 doelpunten maakte. Ik dacht: oh ja, er is echt iets aan de hand."

Indrukwekkende passages

En dat ging op een spectaculaire manier door bij paars-wit: "Bij Anderlecht zeiden ze dat ze geen enkele jongere zoveel doelpunten hadden zien maken als Lucas sinds Lukaku. Het waren er 40 of 50 per seizoen, terwijl de aanvallers van andere generaties rond de 15 of 20 doelpunten scoorden. En Lucas had niet de fysieke dominantie van Lukaku."

Maar wel heel wat andere kwaliteiten: "Dun als een tandenstoker, scoorde hij tegen volwassenen aangezien hij vervolgens de topscorer werd in de U21 terwijl hij 16 jaar was en daarna bij RSCA Futures (14 doelpunten in 1B) op 17-jarige leeftijd. Hij heeft deze aangeboren kwaliteit, het is ongelooflijk, de bal komt altijd bij hem terug." Helaas verliep zijn debuut bij Saint-Etienne bijzonder slecht. Het team leed een verpletterende 8-0 nederlaag tegen Nice.