Anderlecht moet één belangrijke naam als kandidaat-trainer schrappen gezien zijn plannen

Kasper Hjulmand lijkt geen optie meer te zijn als de nieuwe coach van Anderlecht. De Deense trainer, die recent vertrok als bondscoach van Denemarken, zou volgens bronnen in zijn thuisland van plan zijn om een sabbatical te nemen.

Dit betekent dat hij niet meteen beschikbaar is voor een nieuwe uitdaging, ook niet bij de Brusselse club. Voor Anderlecht, dat op zoek is naar een opvolger voor Brian Riemer, is dit een tegenvaller, aangezien Hjulmand als een mogelijke kandidaat werd gezien.

Jesper Fredberg, CEO Sports van Anderlecht, neemt echter de tijd om zorgvuldig een opvolger voor Riemer te kiezen. Naast Hjulmand stonden ook andere namen op de radar. De club heeft al contact opgenomen met de entourage van Mark van Bommel.

Ook Karel Geraerts, die momenteel aan het roer staat bij Schalke 04, wordt in de gaten gehouden. Hoewel Geraerts een moeilijk seizoen kent in de Tweede Bundesliga, blijft hij een serieuze optie, vooral gezien zijn succesvolle periode als coach van Union Saint-Gilloise.

Zijn ervaring en kennis van het Belgische voetbal zouden hem een interessante keuze maken voor Anderlecht, ondanks zijn tegenvallende resultaten bij Schalke 04 dit seizoen.

Het is duidelijk dat Fredberg en Anderlecht niet overhaast te werk willen gaan in de zoektocht naar de ideale trainer. Met de situatie rond Hjulmand lijkt die optie van de tafel, maar andere namen blijven circuleren. Het is nu aan Fredberg om een weloverwogen beslissing te nemen die de toekomst van de club zal bepalen.